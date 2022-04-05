Hassa’da veliler çocuk ve torunları ile aynı sıralarda kitap okuyor

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Hatay’ın Hassa ilçesinde “Okuyorum, farkındalık oluşturuyorum” projesi ile öğrenci velileri yıllar sonra yeniden okul sıralarına oturdu. Öğrencilik yıllarına dönen veliler çocukları ve torunları ile birlikte kitap okudular.

Akbez Mahallesi İnönü Ortaokulu'nda başlatılan proje ile her hafta salı günleri yapılan okuma etkinliğine her yaştan genç yaşlı öğrenci velisi katılıyor.

Öğrencilerle aynı ortamı paylaşan veliler, okuma günlerini adeta iple çekerek öğrenci edasıyla okula koşarak geliyor.

Okumanın yaşı olmadığını kitap okuyarak, öğrencilik psikolojisini tekrar yaşadıklarını belirten veliler, projeden oldukça memnun kaldıklarını kaydettiler.

Okul Müdürü Savaş Çaylı, “Bu çalışmadan çok verimli sonuçlar aldık. Öğrencilerimiz ve velilerimiz için çok güzel farkılılıklar oluşturduk. Projemiz amacına ulaştı. Bu konuda bize destek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.