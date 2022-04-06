Hatay’da kaçak sigara operasyonu

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Haraparası Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi üzerinde durdurulan bir motosiklette yapılan aramada 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheli M.A. hakkında adli işlem yapıldı.

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