Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da balkonda oyun oynarken korkuluklara kafası sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki Yusuf H.'nin kafası balkon korkuluklarına sıkıştı. Durumu gören aile, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, demirlerden birini keserek çocuğu kurtardı. Olayı yaralanmadan atlatan çocuk ailesine teslim edildi.

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