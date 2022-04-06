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Hatay'da yasa dışı balık avlamada kullanılan 35 kafes ele geçirildi

İHA

Hatay'da yasa dışı balık avlamada kullanılan 35 kafes ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, yasadışı su ürünleri avcılığında kullanılan 35 adet kafese el konuldu.
Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı dalgıç ekipleri tarafından, kafes yöntemiyle yasa dışı şekilde balık avlayan kişilere yönelik yapılan çalışmada, balık adamlar tarafından denizin dibinde 35 kafes bulundu.
Kafeslere el konulduğu bildirildi.

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