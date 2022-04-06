Samandağ Gençlerbirliği şampiyon oldu

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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20212022 Futbol Sezonu Hatay Süper Amatör Küme PlayOff karşılaşmasının son haftasında Samandağ Gençlerbirliği, İskenderun Meydanspor'u 20 yenerek şampiyon oldu.

Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etmeye hak kazanan Samandağ Gençlerbirliği maç sonunda taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı.

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