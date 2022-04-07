Hataylı 4 sporcuya Sutopu Milli Takımından davet

Hatay Büyükşehir Belediyespor Sutopu Takımından 4 oyuncu, U19 Kadın Milli Takım seçmelerine katılacak.

Mavibeyazlı takımın genç sporcuları Gülfem Tuna, Melike Hazal Sağlam ve İrem Harbelioğlu, 910 Nisan tarihlerinde İstanbul’da yapılacak milli takım kampının 1. grubunda yer alacak. Genç sporcular, yolculuk öncesi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı ziyaret etti.

Milli kamp öncesi sporcularla bir araya gelen Lütfü Savaş, “Siz bizim yüz akımız, geleceğimizin teminatısınız. Sporda, sanatta, bilimde hayatın her alanında şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmeniz bizim için çok önemli. Milli takım kampında başarılar diliyor, ay yıldızlı formayı gururla taşıyacağınızı biliyorum” dedi.

Sporculara takım antrenörü Mustafa Savaş eşlik etti. Sporcuların milli takımdan davet almasının gurur verici olduğunu söyleyen Savaş, sporcularına güvendiğini ve Hatay’ı başarıyla temsil edeceklerine inandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.