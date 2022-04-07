Hatay'da Expo Ramazan etkinlikleri

Expo 21’ Hatay Ramazan dolayısıyla yapılan etkinliklerle devam ediyor.

Ramazan ayının bereketini, coşkusunu Expo alanlarında yaşayan Hataylılar, birbirinden farklı etkinliklerle hem eğleniyor hem de özlem duyulan Ramazanların tadını çıkarıyor.

Özellikle çocuklar için kurulan alanlar yoğun ilgi görüyor. Atlıkarıncadan jonglör gösterisine çok sayıda oyun ve etkinlik ile eğlenen çocuklar, sandalye kapmaca gibi yarışmalarla Expo alanlarının tadını çıkarıyor.

Panayır havasında geçen Ramazan etkinliklerinde vatandaşlar, yumurta taşıma yarışmasında hünerlerini sergilerken, Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da konser verdi.

Expo ’21 Hatay alanları Ramazan ayı boyunca konser, sergi, tiyatro ve sinema gösterimi gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak ve alanlara girişler ücretsiz olacak.

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