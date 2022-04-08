Kırıkhan'da çöp konteynerlerini çalan baba oğul yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde belediyeye ait çöp konteynerlerini çaldığı iddiasıyla baba ve oğlu gözaltına alındı.
Kırıkhan Belediyesi’ne ait çöp konteynerlarının çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki kişinin çöp konteynerlerini at arabasına yükleyip götürdüklerini belirledi.
Ekipler yaklaşık 2 ay izini sürdükleri hırsızların çaldıkları çöp konteynerlerini Barbaros Mahallesi'nde bulunan evlerinde sakladıklarını tespit etti. Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri evde bulunan çöp konteynerlerini çıkarttı.
Olayla ilgili M.H. ile oğlu C.H. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.