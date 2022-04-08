Hatay’da kaçak içki operasyonu

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Hatay’ın Hassa ilçesinde 55 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele faaliyeti kapsamında Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT tarafından yol kontrol ve arama gerçekleştirdi. Durdurulan bir aracın içerisinde çeşitli markalarda toplam 55 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan U.B. ile H.K. gözaltına alındı.

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