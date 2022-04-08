Afrin'de 8 bin 500 sivile Ramazan yardımı

Suriye’nin kuzey batısındaki Afrin ilçe merkezi ve kırsal bölgelerinde yaşayan 8 bin 500 sivile, içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu bin 359 adet Ramazan kumanya paketi ulaştırıldı.

Suriye’nin kuzey batısındaki Afrin ilçe merkezi ve kırsal bölgelerinde yaşayan sivillere, içerisinde kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, çay, şeker, salça ve sıvı yağ gibi gıda malzemelerinin bulunduğu bin 359 adet kumanya paketi dağıtıldı.

Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, Suriye’nin Afrin ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi sivillere yönelik Ramazan çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Suriye’de Ramazan faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatan Tahiroğlu, "Bu yıl Suriye halkı savaşın içerisindeki 12. Ramazanını geçiriyor. Biz de mevcut durumun başladığı ilk andan bu yana olduğu gibi yine savaş mağduru sivilleri bu Ramazan ayında da yalnız bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tahiroğlu, Afrin’in ilçe merkezi ve kırsal yerleşimlerinde yaşayan 8 bin 500 siville Ramazanın ilk haftasında kumanya paketi ulaştırdıklarını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Suriye genelinde kumanya paketi dağıtımlarımız devam ediyor. Afrin ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan ailelere Ramazan ayının ilk haftasında bin 359 adet kumanya paketi ulaştırdık. Dağıtmış olduğumuz paketlerin içerisinde kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, çay, şeker, salça ve sıvı yağ gibi ailelerin ihtiyaç duyduğu gıda malzemeleri yer alıyor" dedi.

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