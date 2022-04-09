Haydarlar gölünde çalışmalar sürüyor

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Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan volkanik Haydarlar Gölü, turizm sezonuna hazırlanıyor.

Hassa Belediyesi göl etrafında bulunan ağaçlandırma ve piknik alanı çalışmalarına hız kazandırdı.

Hassa Belediyesinden yapılan açıklamada, volkanik Haydarlar Gölü'nün çevre düzenlemesine devam edildiği, ağaçlandırma ve çimlendirme alanının çevresini çitlerle kapatıldığı ve çitlerin hem piknik alanını koruyacağı, hem de hoş bir görüntü sergileyeceği belirtildi.

Belediye tarafından Haydarlar Gölü'ndeki yapılan çalışmaları, AK parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Belediye Başkanı Mehmet Karataş, ilçe Başkanı Cafer Sarı yerinde inceledi.

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