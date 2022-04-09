Hava ambulansı, bisikletten düşen çocuk için havalandı

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Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, bisikletten düşen küçük Serdar G. için havalandı.

Hatay’da elektrikli bisiklet sürerken kaza geçiren 9 yaşındaki Serdar, yüzünden feci şekilde yaralandı. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun mikro plastik cerrahi operasyonu için Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Bunun için Sağlık Bakanlığı'na ait Hava Ambulansı tahsis edildi. Küçük Serdar, ambulans uçakla alınarak Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

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