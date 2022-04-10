Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Hatay’da kavga ihbarına giden polis ekipleri mahalleli tarafından alkışlarla karşılandı.

İskenderun ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla kavga ihbarında bulunup olay yerine giden polis ekiplerine sürpriz kutlama yapıldı.

Muradiye Yardımlaşma Derneği tarafından Muradiye Mahallesi'nde vatandaşlara iftar yemeği sonrası Polis Haftası dolayısıyla ekipler için farklı bir etkinlik planlandı.

Hatay 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Dernek Başkanı Ali Sönmez, Muradiye Mahallesi'nde büyük bir kavga olduğu ihbarında bulundu. Mahalleye giden ekipler, kendilerini bekleyen vatandaşların yaktığı maytaplar ve alkışlarla karşılaştı.



"Canları pahasına kendilerini siper eden polislerimize ufak bir jest yapalım dedik"

Muradiye Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Sönmez sürprizi mahalle sakinleriyle beraber düşündüklerini ifade ederek, "Biz günler öncesinden böyle bir organizasyon yapalım diye düşünmüştük. Polis Haftamız malum. Bizim güvenliğimiz halkımızın güvenliği için canları pahasına kendilerini siper ediyorlar. Biz de böyle ufak bir jest yapalım dedik" dedi.

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