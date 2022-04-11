İskenderun Körfezi'nde bitkin bulunan Caretta Caretta koruma altına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde liman içerisinde bitkin halde bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı dalgıç ekipleri tarafından İskenderun Limak Limanı içerisinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağasının bitkin halde olduğu tespit edildi. Dalgıçlar tarafından bota alınan Caretta Caretta yapılan ilk müdahalenin ardından gerekli tedavisinin yapılabilmesi maksadıyla Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.