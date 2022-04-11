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Künefe malzemeleri arasından kırmızı reçeteli haplar çıktı

DHA

Künefe malzemeleri arasından kırmızı reçeteli haplar çıktı


İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'da otobüs terminalinde, künefe malzemelerinin arasına koyulmuş, kırmızı reçeteye tabi 1648 sentetik hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şehirler arası otobüs terminalinde kontrol yaptı. Kargo bölümünde arama yapan ekipler, künefe malzemelerinin bulunduğu koli içine gizlenen, kırmızı reçeteye tabi 1648 sentetik hap ele geçirdi. Kolinin sahibi E.Y. ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-04-11 13:51:02

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