Hatay'da açıldığı gündün itibaren çok sayıda yerli ve yabancı konuğu ağırlayan Expo alanlarında Ramazan eğlenceleri devam ediyor.
Her yaştan vatandaş, pazartesi günleri hariç her gün iftar öncesi ve sonrası birbirinden renkli etkinliklerle Ramazanın coşkusunu doyasıya yaşıyor.
Çocuklar, palyaço, tahta bacak, yüz boyama, rodeo, atlıkarınca ve çeşitli yarışmalarla eğlenirken annebabalar da çocuklarının neşesine ortak oluyor.
Çanakkale Zaferi’nin anlatıldığı sergi ziyaretçilerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin anlatıldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken büyük zaferin nasıl kazanıldığına bir kez daha şahitlik ediyor.
EXPO’21 Hatay alanları Ramazan ayı boyunca konser, sergi, tiyatro ve sinema gösterimi gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak ve alanlara girişler ücretsiz olacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.