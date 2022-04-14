Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay’ın Belen ilçesinde hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesinde meydana gelen, 1 motosiklet, 1 motorlu ağaç testeresi, 1 boru kaynak makinesi, 1 matkap, 1 spiral, 3 amfi, 1 hoparlör, 1 motor kaskı, 1 navigasyon cihazı ile birlikte çok sayıda bakkal ve günlük ev malzemelerinin çalınması olayı ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinden hırsızlık olayı şüphelilerinin M.C. ile C.K. tespit edildi. Polis ekipleri, M.C. ve C.K.’yi Fatih Mahallesinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı araçta ve üzerlerinde yapılan aramada çalındığı belirlenen malzemeler ele geçirildi. Çalıntı motosiklet ise yine aynı mahallede bulunan bir garajda ele geçirildi.

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