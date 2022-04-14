İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Barbaros Mahallesinde S.Y. ile M.Y.’ye ait, Dumlupınar Mahallesinde H.Y. ile A.E.D.’nin ikametlerinde arama yapıldı. Aramada; 713.25 gram esrar, 1 adet sentetik hap, 5 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Şüpheliler S.Y. ile H.Y. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.