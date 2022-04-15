Hatay’ın İskenderun ilçesinde Turizm Haftası kutlamaları için Amanos dağlarının zirvesinden atlayan yamaç paraşütçüsü törendeki kalabalığa çarptı.

Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıt Meydanında düzenlenen törende renkli görüntüler oluştu. Halk Eğitim Müdürlüğünün mehter ve halk oyunları gösterileri ilgi ile izlenirken yelkencilerin denizde yaptıkları gösteriler ve yamaç paraşütçülerinin gökyüzünde süzülmeleri kutlamalara renk kattı. Ancak tören sırasında bir yamaç paraşütçüsünün anıt meydanına inişi sırasında kontrolünü kaybederek kent protokolünün olduğu kalabalığa çarpması korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda bir anda yaşanan şaşkınlık kısa sürede atlatıldı ve gösteriler devam etti.

İskenderun kaymakamı İskender Yönden, törende yaptığı konuşmada, İskenderun’un dünya güzeli bir şehir olduğuna vurgu yaparak, “İnsana ve bu şehre yapacağımız her türlü emek burayı güzelleştirecek ve turistin gelmesini sağlayacaktır, bu konuda güçlü bir ekibin olduğuna inanıyorum” dedi.

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