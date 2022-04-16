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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nesli tehlike altında bulunan 4 yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu

İHA

Nesli tehlike altında bulunan 4 yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki 4 yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, dün ölü bir kaplumbağayı fark etmişti. Ölü kaplumbağayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdikten sonra başka vatandaşlar tarafından 3 tane daha ölü kaplumbağa bulundu. Denizden sahile vurmuş toplam 4 kaplumbağanın da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası olduğu anlaşıldı.
Ekipler, sahilde bulunan yeşil deniz kaplumbağaları için çalışma başlattı. Ölü kaplumbağaları sahilden kaldırdı.
Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, yeşil deniz kaplumbağalarının Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli birinci derecede tehdit altında gösterilen bir tür olduğuna dikkat çekerek, "Nisan ayından itibaren deniz açıklarında çiftleşmeye başlarlar. Mayıs ayının ortalarından itibaren kıyıya yumurtalarını bırakmak için çıkışa başlar. Şimdi yoğun miktarda ölü kaplumbağa ihbarı alıyoruz. Bunun nedeni buradaki alandaki kaplumbağa sayılarının artması ve 15 Nisan öncesi balık sezonu açıktı, muhtemelen pervane çarpmış ya da sert bir cisimle vurulmuş" diye konuştu.

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