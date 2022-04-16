Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: 1-1



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir Kamil Ahmet Çörekçi (Dk.46 Lobjanidze), Sackey, Falette (Dk. 46 Fatih Kurucuk), Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 86 Selimcan Temel), Boudjemaa, Sadık Baş, Benzia (Dk. 77 Saint-Louis), El Kaabi (Dk. 86 Bertuğ Özgür Yıldırım), Diouf

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 65 Hakan Arslan), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 65 Fajr), Ulvestad, Gradel (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare (Dk. 89 Konate)

GOLLER: Dk. 61 Benzia (Atakaş Hatayspor) Dk. 28 Ziya Erdal (P) (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Sackey, Munir (Atakaş Hatayspor) Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 33´üncü haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

9´uncu dakikada Atakaş Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında sol kanattan Onur Ergün'ün ortasına penaltı noktası üzerinde Diouf yükseldi. Onu geçen top savunmaya çarpıp ön direğe doğru yöneldi. Bu topa Sadık Baş hamle yaptı ancak dokunmayı başaramadı.

26´ncı dakikada sağ kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Erdoğan Yeşilyurt´un ortaladığı top hemen önündeki Adekugbe'nin eline çarptı. Hakem bir süre bekledikten sonra düdüğünü çaldı ve müdahalenin dışarıda olduğunu belirtip serbest vuruş kararı verdi.

27´nci dakikada orta hakem Ozan Ergün'ün serbest vuruş kararı verdiği pozisyon VAR tarafından incelendi ve Adekugbe'nin topa ceza alanı içinde eliyle müdahale ettiği belirlendi. Bunun üzerine serbest vuruş kararı, penaltı olarak değiştirildi.

28´inci dakikada penaltı için Sivasspor´da topun başına geçen Ziya Erdal, sol ayağıyla kalenin ortasına doğru vurdu ve Munir'i mağlup ederek, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Maçın ilk yarısı, Sivasspor 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

47´nci dakikada Sivasspor'un kalabalık bir şekilde yüklendiği anda Ahmet Oğuz sağ kanattan ortasını yaptı, ceza alanı sol çaprazından Gradel'in yerden şutunda ön direkteki Ulvestad topu tamamlamak istedi ancak açıyı kapatan Munir gole izin vermedi.

61´inci dakikada sağ kanattan gelişen Atakaş Hatayspor atağında taç çizgisi önünden Sadık Baş´ın ortaladığı topa penaltı noktasının hemen sağından Yassine Benzia gelişine vurdu ve yakın köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

71´inci dakikada Atakaş Hatayspor'un sağ kanattan kullandığı taç atışının devamında El Kaabi'nin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Benzia, son çizgiye inmeden vuruşunu yaptı. Açıyı iyi kapatan Ali Şaşal gole izin vermedi.

74´üncü dakikada Demir Grup Sivasspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ziya Erdal'dan pası alan Fajr uzaklardan kaleyi denedi, yakın köşeye sert giden topu Munir güçlükle çeldi.

88´inci dakikada Sivasspor sol kanattan yaptığı atakta Sefa Yılmaz´ın pasını alan Yatabare, ceza alanı yan çizgisinden uzak köşeye doğru sağ ayağının içiyle vurdu, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-04-16 15:46:30



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