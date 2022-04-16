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Spor Toto Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında A.Hatayspor, sahasında DG Sivasspor ile 11 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında A.Hatayspor, sahasında DG Sivasspor ile 11 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza sahasına yapmak istediği ortada topa Adekugbe ayak koydu. Ceza sahası dışına doğru açılan meşin yuvarlak Erdoğan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Munir son anda topu kornere çeldi.
61. dakikada Sadık Baş’ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Benzia'nın bekletmeden çektiği sert şut ağlarla buluşturdu. 11
71. dakikada El Kaabi’nin ceza alanına gönderdiği pasta meşin yuvarlakla buluşan Benzia’nın müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Ali Şaşal başarılı oldu.
88. dakika a Sefa’nın pasıyla topu alan Yatabare'nin ceza sahası sol köşesinden sert vuruşu üstten direkten oyun alanına döndü.

Stat: Hatay
Hakemler: Ozan Ergün xx, Mehmet Kısal xx, Mehmet Salih Mazlum xx
A.Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe x, Falette xx (Fatih Kurucuk dk. 46 xx), Sackey xx, Kamil Ahmet xx (Lobjanidze dk. 46 xx), Boudjemaa xx, Onur xx (Selimcan Temel dk. 86 ?), Sadık xx, Benzia xxx (Dylan Louis dk. 77 x), El Kaabi xx Bertuğ Yıldırım dk. 86 ?), Mame Diouf x
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre Kaplan, Eren Fansa, Muhammed Mert
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ziya Erdal xxx, Caner Osmanpaşa xx, Appindangoye xx, Ahmet Oğuz xx, Kerem Atakan xx (Faycal Fajr dk. 65 x), Ulvestad xx, Cofie xx (Hakan Arslan dk. 65 x), Gradel xxx (Sefa Yılmaz dk. 81 ?), Erdoğan xx, Yatabare xx (Moussa Konate dk. 89 ?)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Dimitris Goutas, Samba Camara, Koray Altınay, Özkan Yiğiter
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Ziya Erdal (dk. 28) (DG Sivasspor), Benzia (dk. 61) (A.Hatayspor)
Sarı kartlar: Sackey, Munir (A.Hatayspor), Gradel (DG Sivasspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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