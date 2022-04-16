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Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından


İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 33´üncü haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Skordan memnun olmadığını ve genel anlamda oyunun da istediği olmadığını ifade eden Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "İstediğimiz şekilde bir oyun olmadı. İçerde özellikle burada daha baskılı, daha arzulu, daha çok topun bizde olduğu dönem ve bizdeyken de işte dikine paslarla hücum yapmayı çalıştık hafta içi. Ama bugün maalesef daha fazla birinci bölgeden üçüncü bölgeye yüksek toplarla hücum yapmayı denedik. Ama öyle bir oyun anlayışı ne ben söyledim ne de öyle bir oyun anlayışımız var. Ama maalesef sanırım savunmadan çıkarken orta saha oyuncularımızın hareketsizliğinden daha fazla oyunu üçüncü bölgeye aktararak orda pozisyon bulmaya çalıştık. Onda da başarılı olamadık. Oyunun genelinde galibiyeti hak ettik mi, bence hak etmedik. Oyunun genelinde beraberlik iki takımın da hak ettiği bir puan olarak düşünüyorum. Penaltı konusu, penaltı doğru karar, ama burada bizim kendimizi sorgulamamız lazım. Sezon içerisinde bu 8´inci penaltımızdı yanlış bilmiyorsam 5´inci ele çarpma olan penaltı. Hani bunu da açıkçası bir hoca olarak ben nasıl çalıştırayım oyuncuya kenar ortası yapılırken kollarını aç ya da kapat dememe gerek bile kalmadığını düşünüyorum. Ancak maalesef futbol içinde ani refleksler oluşuyor. Üzgünüm. Şimdi 5 maç kaldı. Burada maksimum puanı inşallah toplayıp en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz" dedi.
RIZA ÇALIMBAY: TAKIMIMIN OYNADIĞI OYUNDAN ÇOK MEMNUNUM
Maça puan ve puanlar almak için çıktılarını söyleyen Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bütün amacımız tabi ki 3 puanI alıp gitmekti ama maalesef 1 puan aldık. Ancak takımımın oynadığı oyundan çok memnunum, yani hep atak oynadık. Tabi ki pozisyonda yedik ama hepsini çok iyi şekilde karşıladık. Şimdi tabi ki bir sıkıntı da şöyle biz Sivas biliyorsunuz çok soğuk bir yerden geldik. Ama buraya geldiğimizde de hakikaten yaz havası mükemmel bir hava çok sıcak. Onun için yani iki takım da çok güzel mücadele ettiler maçın başından sonuna kadar. Bizim de amacımız biraz önce söylediğim gibi puan ve puanlar almaktı. Biz kadromuzu da biraz değişik şekilde çıkardık. Belki kimsenin beklemediği şekilde çıkardık. Hepsi çok güzel mücadele ettiler. Hepsi elinden gelenleri yaptılar. Çok güzel de pozisyonlarımız vardı. Bir tanesinden ancak yararlanabildik. Diğerlerinden maalesef özellikle ikinci yarı girdiğimiz bazı pozisyonlar var, onları değerlendiremedik. Ama takımdan bu sıcakta, bu atmosferde ve karşımızdaki takım da iyi bir takım, gerçekten çok iyi bir takım. Alınan 1 puan hakikaten iyi. Bizim önümüzde kupa maçımız var. Yine aynı böyle bir sıcak bir havada oynayacağız ve bu maçı oynamamız da o maç için de iyi bir avantaj oldu. Gerçekten oynayan arkadaşlarımız, yeni oynayan arkadaşlarımız dahil mesela Aaron ilk defa 1,5 yıl sonra ilk defa bir lig maçı oynadı ve gayet iyi oynadı. O yüzden de bütün amacımız şu anda Alanyaspor ile oynayacağımız bu maçta iyi bir avantaj yakalayıp, ikinci maçı da kazanıp ve ondan sonra da final oynamak" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Ömer Erdoğan´ın açıklamaları
Rıza Çalımbay´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-04-16 17:45:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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