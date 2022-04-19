MİT´in yakalayıp Türkiye´ye getirdiği 2 DEAŞ'lıdan 1'i tutuklandı (2)

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1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MİT tarafından Suriye´de yakalanıp Türkiye´ye getirilen, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden Mustafa Kılıçlı, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, Orhan Moran ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-04-19 17:07:25



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