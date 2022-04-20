Kızı Elif´i kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra intihar etti (2)

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HASTANEDE ÖLDÜ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı Elif Eylül´ü (9) kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra asit içerek intihara kalkışan Bahar Sarıbaş (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-04-20 00:22:34



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