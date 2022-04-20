Lütfü Savaş: "Türkiye’de futbol bir darboğaz içerisinde" Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: "Hatayspor’u yaşatmak istiyoruz"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Tükiye'de futbolun bir darboğaz içerisinde olduğunu belirterek, Hatayspor'u yaşatmak istediklerini söyledi.

Süper Lig’in başarılı ekiplerinden Hatayspor, ligin sonuna doğru yaklaşılırken, kalan maçlarını kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Avrupa hedefleri doğrultusunda ligi ilk 4 sıra içerisinde tamamlamak isteyen Hatayspor’da Onursal Başkan Lütfü Savaş gelecek sezonla ilgili olarak ise takımda bulunan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mame Diouf, Riberio, Traore, Munir ile anlaşmak istediklerini söyledi.



"Futbol bir darboğaz içerisinde"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye’de kulüplerin ekonomik sıkıntılar çektiğini belirterek, “Futbol özellikle Türkiye’de bir darboğaz içerisinde. Ekonomik sıkıntılar, yayın gelirlerinin azalması, reklam gelirlerinin sıkıntıya düşmesi ve seyirci kapasitelerinin azlığı gibi etkenler var. Seyircilerin maça gelmesi lazım ve kulüplerin gelirlerini arttıracak önlemler alması lazım. Hem kulüplerin yapması lazım hem de futbol federasyonunun bu konuda fazlaca çalışması gerekir ki Türkiye’de kalite yükselsin” dedi.



"Takımı yaşatmak istiyoruz"

Sözleşmesi bitecek oyuncularla devam etmek istediklerini belirten Savaş, şöyle devam etti:

“Tabi biz de elimizdeki kaliteli oyuncuları devam ettirmek istiyoruz. Riberio, Traore, Mame Diouf gibi oyuncular var. Biz bir daha anlaşmak istiyoruz ama biraz da ekonomik şartlarımızı iyileştirmek istiyoruz. Başta Kaptan Diouf olmak üzere hepsi ile anlaşmak istiyoruz. Ekonomik tabloda da çok açılında takımlar çöküyor, geri dönülmez aşamaya gelip batıp gidiyor. Avrupa’ya gitme şansımız da var ama ilk 10’da bitirme ihtimalimiz daha yüksek. Biz buralarda kalmak istiyoruz, tabi Avrupa’ya gidersek futbolcuların göstereceği performans çok önemli. Ama bunların ötesinde biz takımı yaşatmak istiyoruz ve bundan sonra da kendi ayağımıza göre yorganımızı uzatmak istiyoruz. Artık birçok kulübün 1 milyon Euro’luk futbolcu alma şansı yok, yarı yarıya düşecektir. Bu düşünceyle biraz kalite de düşebilir. Bu Türk futbolunun geldiği noktayı gösterir.”



"En önemlisi Hatayspor'un tesisleşmesi"

Savaş, yeni bir tesis için yeri kiraladıklarını açıklayarak, “Bizim için şu anda en önemlisi Hatayspor’un tesisleşmesi. Gülderen’deki yer valilikten kiralandı. Oraya öncelikli toplam 4 saha yapacağız. İkisi gençlerimiz ve amatör kulüpler için, ikisi de A takımımız için. sonrasında da binamızı, ortak alanımızı yapacağız. Bu tesisleşme bittiği zaman Hatayspor rahat edecektir” dedi.



"Daha alternatifli bir kadromuz var"

Süper Lig’de mücadele eden 7 takımlarının daha olduğunu belirten Savaş, “Bu sene geçen seneye göre daha alternatifli bir kadromuz var. Geçen sene 14. Adamı sayamıyordun, bu sene 1617 kişi rahatça oynayabiliyor. Bunu 1819’a çıkarmak hepimizi mutlu eder ama işin maddi boyutu önemli. Hem teknik ekip hem yöneticiler bundan sonraki süreç içerisinde yaşatmak için de çaba sarf etmesi lazım. Günübirlik skorlar, başarılar belki çok önemli ama bundan önemlisi bu şehrin sonraki süreçte Süper Lig’deki bu takımının hep başarıya koşması ve izlemek istemesi önemli. Ayrıca sadece Hatayspor değil, bizim şu anda 7 takımımız Süper Lig’de. Masa tenisi takımımız da çıkabilir o da çıkarsa 8 takımımız Süper Lig’de olacak. Bu da bizim yıllarca yaptığımız emeğin sonucu. Bizim, teknik ekiplerimizin, sporcularımızın ve tabii taraftarlarımızın da bu konudaki desteğine teşekkür ediyor ve artarak da devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

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