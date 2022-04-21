Hatay'da otoyoldaki tel örgü ve demir direkleri çalan şüpheli yakalandı

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Hatay’da otoyol kenarındaki Karayollarına ait tel örgü ve demir direkleri çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Mahmutlu Mahallesi'nde devriye görevi esnasında İskenderunAdana E91 Otoyolu kenarındaki iki top tel örgü ile 10 adet demir direğin yerinden sökülerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma Komutanlığı ve JASAT görevlilerince adresi belirlenen hırsızlık şüpheli F.Y., çaldığı malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise Karayolları yetkililerine teslim edildi.

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