Doğan: "Bir milletin büyüklüğü hayvanlara olan davranış biçimiyle değerlendirilir"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sokak hayvanlarının daha rahat bir yaşam sürebilmesi için barınak, rehabilitasyon ve kısırlaştırma gibi çalışmaların belediyeler tarafından en kısa zamanda yapılmasını ve bu konuda aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

Vali Doğan başkanlığında, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin daha temiz ve çağdaş bir norma kavuşturulması amacıyla ilgili ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantı düzenlendi.

Valilik Abdurrahman Melek toplantı salonundaki toplantıda, Hatay'daki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve belediyelerin kanuni yükümlülüklerinin takibi konularının, sokakta ve barınakta yaşayan hayvanların rahat bir yaşam sürebilmeleri için ilgili kurumlarca alınması gereken tedbirlere dair konular görüşüldü.

Vali Doğan, yaptığı konuşmada, bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişiminin hayvanlara olan davranış biçimiyle değerlendirildiğini ifade ederek, "Bizler, her canlıyı Allah’ın yarattığı bir güzellik olarak kabul edip, onlarında yaşama hakkı olduğunu bilen, kabul eden bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu çerçevede sokak hayvanlarının daha rahat bir yaşam sürebilmeleri için barınak, rehabilitasyon ve kısırlaştırma gibi kanuni olarak belediyelerimiz yükümlülüklerinde olan iş ve işlemler en kısa sürede il ve ilçe belediyelerimizce gerçekleştirilerek herhangi bir aksamaya meydan verilmemelidir” dedi.

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