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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da su deposunun demir malzemelerini çalan şüpheli tutuklandı

İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde HATSU'ya ait su deposundaki demir malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Hatay’da su deposunun demir malzemelerini çalan şüpheli tutuklandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde HATSU'ya ait su deposundaki demir malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığının önleyici kolluk faaliyetleri çerçevesinde Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karakese Mahallesi Kırmızı Burun mevkisinde icra edilen devriye esnasında iki şahıs tarafından HATSU'ya ait su deposu ve kulübede bulunan demir direk ve diğer metal aksamlar sökülerek açık kasa araca yüklendiği bilgisi alındı.
Şüpheli F.C. ve Ö.T.B. isimli şahıslar, depodan söktükleri malzemeler ile birlikte yakalandı.
Ele geçirilen malzemeler HATSU yetkililerine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C. tutuklandı, Ö.T.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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