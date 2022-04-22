Hatay'da aranan hırsızlar suçüstü yakalandı Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay’ın Belen ilçesinde 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan 2 kişi, motosiklet çalarken suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İssume ve Fatih mahallelerinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler tanınmamak için şapka takan S.G.T. ile Y.K. adlı 2 şahsı tespit etti.
Kimlikleri belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi motosikleti çalmak isterken suçüstü yakalandı.
Şahısların yapılan üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet mermi, 2 adet tornavida, 1 adet bıçak, 1 adet makas ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen 2 hırsızlık şüphelisi mahkemece tutuklandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.