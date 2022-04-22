Fuat Oktay: Hatay, tarımda önemli bir noktaya geldi



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın tarımda önemli bir noktaya geldiğini belirterek, ''Tarım zaten stratejik bir alandı, stratejik ürünlerdi ve bu öyle bir hal aldı ki nerdeyse savunma sanayinin önüne geçmiş durumda. Dolayısıyla burada Hatay´ın üzerinde çok ciddi bir sorumluluk var. Evet, dünyada gıda, tarım ürünleriyle ilgili tedarik zincirinde yaşanan bir kırılma var. Bu negatif olarak algılanabilir ama bu Hatay olarak baktığımızda çok pozitif olarak fırsatlar sunuyor'' dedi.

Bir dizi ziyaret için Hatay'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk olarak Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Oktay'a AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ve AK Parti Milletvekilleri eşlik etti. Vali Doğan'la görüştükten sonra açıklama yapan Oktay, Hatay´ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, bir dünya şehri olduğunu dile getirerek, "Hatay her dine mensup insanı içinde barından ve biz olmayı başaran bir şehrimiz. Asıl barış mesajlarının Türkiye´nin de ötesinde dünyaya verilecek şehrin Hatay olduğunu düşünüyorum'' dedi.

'HATAY'IN SANAYİ ŞEHRİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Hatay'la ilgili yatırım ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Oktay, ''Buradan gereken bilgileri aldık, gereken notları aldık. Hatay´ın bir diğer özelliği Asi Nehri´nin can verdiği bir ovada kurulmuş olmasıdır ve tarım özelliğini beraberinde getiriyor. Hatay´ın sanayi şehri olduğunu biliyoruz. Öyle bir sanayi şehri ki, demir çelikte Türkiye birincisi. Mobilyacılar sitesi ile birlikte mobilya şehri olma yolunda çok ciddi adımlar atan bir şehrimiz. Gıda, yaş sebze ve meyve üretiminde ve ihracatında marka olan ve bu markalaşma hızını da arttıracak olan bir şehrimiz. Antalya ve Mersin´den sonra yaş sebze ve meyve ihracatında üçüncü sırada olan bir şehrimiz'' diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE EKİLMEMİŞ YER KALMASIN İSTİYORUZ'

Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşından sonra tarımın öneminin daha çok ortaya çıktığını aktaran Oktay, '' Tarım zaten stratejik bir alandı, stratejik ürünlerdi ve bu öyle bir hal aldı ki nerdeyse savunma sanayinin önüne geçmiş durumda. Dolayısıyla burada Hatay´ın üzerinde çok ciddi bir sorumluluk var. Evet, dünyada gıda, tarım ürünleriyle ilgili tedarik zincirinde yaşanan bir kırılma var. Bu negatif olarak algılanabilir ama bu Hatay olarak baktığımızda çok pozitif olarak fırsatlar sunuyor. Konya´da da biz bunu ön görmüştük, çalışıyoruz zaten. Tarım ve Orman Bakanlığı´mızla birlikte çok önemli çalışmalarımız var. Cumhurbaşkanımızın özellikle çok yakında takip ettiği ve verdiği direktifler var. Bununla ilgili burada da Hatay´da da muhteşem bir potansiyel var. Bizim bu potansiyeli inşallah gerek aldığımız birim başına ürün bazında, gerekse de hele hele bu yıl aldığımız yağışla birlikte bütün Türkiye´de ekilmemiş yer kalmasın istiyoruz. Bu Hatay için birincil derecede önemli. Baraj çalışmalarımız da hamdolsun iyi gidiyor. Barajlarımıza baktığımızda Tahtaköprü, Büyükkaraçay ve Reyhanlı barajlarımız. Büyükkaraçay barajı tamamlanmış durumda diğerlerinde tamamlanma aşamasındadır. Bunlar tamamladığında inşallah tarımın çehresi tamamen değişecek. Tabi İskenderun Demir çelikte öncü Erzin´in de narenciye de öncü olduğunu görüyoruz. Erkek ayakkabısı konusunda Hatay´ın en önde gelen şehirlerden olduğunu bilmeyen olabilir. Sadece Türkiye´deki ihtiyacın karşılanması değil, buradan yurt dışına da ihracat anlamında da çok ciddi bir fırsat var'' ifadelerini kullandı.

Zeytin ağaçlarına önem verdikleri söyleyen Oktay, ''Altınözü´nde 5 milyon zeytin ağacının olduğu bir ilçemiz. Bizim de AK Parti iktidarı olarak zeytin ağaçlarının çoğalması için çabalarımız devam ediyor. Dörtyol´da 5 bin 500 kilometrekarelik alanda yarısının tarım alanı düşündüğümüzde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Eğitimde Hatay´da Türkiye ortalamasının üzerinde yurtlarımızda ve 2 üniversitemizle öğrencilerimizi Hatay´da ağırlıyoruz. Bizim dışarıya açılan kapılarımız ihracat üslerimizdir. Diğer ülkelerle olan iletişim kapımızdır. Özellikle bizim Amanos Tüneli ile ilgili bir arzumuz var. Şanlıurfa´dan Gaziantep´i Hatay ile deniz ile buluşturacak bir proje. Sağlık konusunda ise 24 tane hastanesi bulunan ilimiz. Bunların 10´u devlet, 12 tanesi özel olmak üzere eğitim araştırma hastaneleri ile 24 hastanesi olan ilimiz" dedi.DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-04-22 20:29:45



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