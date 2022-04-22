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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hatay’da

İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hatay mobilyacılar sitesi ile birlikte mobilya olma şehri yolunda çok ciddi adımlar atan bir şehrimiz. Gıda, yaş sebze ve meyve üretiminde ve ihracatında marka olan ve bu markalaşma hızını da arttıracak olan bir şehrimiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hatay’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hatay mobilyacılar sitesi ile birlikte mobilya olma şehri yolunda çok ciddi adımlar atan bir şehrimiz. Gıda, yaş sebze ve meyve üretiminde ve ihracatında marka olan ve bu markalaşma hızını da arttıracak olan bir şehrimiz” dedi.
Biri dizi ziyaret ve inceleme yapmak üzere Hatay’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay Valiliğini ziyaret etti. Oktay, ziyarette yaptığı konuşmada, Hatay’da yatırım ve çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Hatay her dine mensup insanı içinde barındıran ve biz olmayı başaran bir şehrimiz. Asıl barış mesajlarının Türkiye’nin de ötesinde dünyaya verilecek şehrin Hatay olduğunu düşünüyorum. Burada devam eden yatırımlarımız ve çalışmalarımız var. Buradan gereken bilgileri aldık, gereken notları aldık. Hatay’ın bir diğer özelliği Asi Nehri’nin can verdiği bir ovada kurulmuş olmasıdır ve tarım özelliğini beraberinde getiriyor. Hatay’ın sanayi şehri olduğunu biliyoruz. Öyle bir sanayi şehri ki, demir çelikte Türkiye birincisi üretiminde. Mobilyacılar sitesi ile birlikte mobilya olma şehri yolunda çok ciddi adımlar atan bir şehrimiz. Gıda, yaş sebze ve meyve üretiminde ve ihracatında marka olan ve bu markalaşma hızını da arttıracak olan bir şehrimiz. Antalya ve Mersin’den sonra yaş sebze ve meyve ihracatında üçüncü sırada olan bir şehrimiz. Salgın ve akabindeki RusyaUkrayna krizi ile birlikte tarımın önemi çok çok daha öne çıkarmış durumda. Zaten stratejik bir alandı, stratejik ürünlerdi ve bu öyle bir hal aldı ki nerdeyse savunma sanayinin önüne geçmiş durumda. Dolayısıyla burada Hatay’ın üzerinde çok ciddi bir sorumluluk var. Evet, dünyada gıda, tarım ürünleriyle ilgili tedarik zincirinde yaşanan bir kırılma var. Bu negatif olarak algılanabilir ama bu Hatay olarak baktığımızda çok pozitif olarak fırsatlar sunuyor. Konya’da da biz bunu ön görmüştük, çalışıyoruz zaten. Tarım ve Orman Bakanlığı’mızla birlikte çok önemli çalışmalarımız var. Cumhurbaşkanımızın özellikle çok yakında takip ettiği ve verdiği direktifler var” dedi.
“Bununla ilgili burada da Hatay’da da muhteşem bir potansiyel var. Bizim bu potansiyeli inşallah gerek aldığımız birim başına ürün bazında gerekse de hele hele bu yıl aldığımız yağışla birlikte bütün Türkiye’de ekilmemiş yer kalmasın istiyoruz ve bu Hatay için birincil derecede önemli” diyen Oktay, şunları kaydetti:
“Baraj çalışmalarımız da hamdolsun iyi gidiyor. Barajlarımıza baktığımızda Tahtaköprü, Büyükkaraçay ve Reyhanlı barajlarımız. Büyükkaraçay barajı tamamlanmış durumda diğerlerinde tamamlanma aşamasındadır. Bunlar tamamladığında inşallah tarımın çehresi tamamen değişecek. Tabii İskenderun demir çelikte öncü Erzin’in de narenciye de öncü olduğunu görüyoruz. Erkek ayakkabısı konusunda Hatay’ın en önde gelen şehirlerden olduğunu bilmeye olabilir. Sadece Türkiye’de ki ihtiyacın karşılanması değil, buradan yurtdışına da ihracat anlamında da çok ciddi bir fırsat var. Altınözü’nde 5 milyon zeytin ağacının olduğu bir ilçemiz. Bizim de AK Parti iktidarı olarak zeytin ağaçlarının çoğalması için çabalarımız devam ediyor. Dörtyol’da 5 bin 500 kilometrekarelik alanda yarısının tarım alanı düşündüğümüz de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Eğitimde Hatay’da Türkiye ortalamasının üzerinde yurtlarımız da ve 2 üniversitemizle öğrencilerimizi Hatay’da ağırlıyoruz. Bizim dışarıya açılan kapılarımız ihracat üslerimizdir. Diğer ülkelerle olan iletişim kapımızdır. Özellikle bizim Amanos Tüneli ile ilgili bir arzumuz var. Şanlıurfa’dan Gaziantep’i Hatay ile deniz ile buluşturacak bir proje. Sağlık konusunda ise 24 tane hastanesi bulunan İlimiz. Bunların 10’u devlet, 12 tanesi özel olmak üzere eğitim araştırma hastaneleri ile 24 hastanesi olan ilimiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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