Fuat Oktay: Hatay, tarımda önemli bir noktaya geldi (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuat Oktay: Hatay, tarımda önemli bir noktaya geldi (2)

DHA

Fuat Oktay: Hatay, tarımda önemli bir noktaya geldi (2)


MOBİLYA İŞÇİLERİYLE BULUŞTU
Bir dizi ziyaret için Hatay'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, programlarının ardından iftarını mobilya işçileriyle beraber açtı. Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) düzenlenen iftara, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, askeri erkan, iş insanları ve işçiler katıldı. İftarın ardından konuşan Oktay, Hatay´ın, toplumsal yapısıyla tüm Anadolu´nun bir özeti, kardeşliğin bayraklaştığı kutlu bir diyar olduğunu söyledi.
'SINIRLARIMIZDAN TÜM TERÖR UNSURLARINI TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ'
Bugüne kadar dünya üzerinde yaşanan hiçbir zulme sessiz kalmadıklarını ifade eden Oktay, "Hayatlarını ve akıbetlerini bizlere emanet eden, ülkemize sığınan kardeşlerimize sahip çıktık. Ne bizi biz yapan insani ve vicdani değerlerden ne de milletimizin menfaatlerinden taviz vermedik, vermeyeceğiz. Hatay dahil sınır illerimize roketlerin düştüğü günler daha dün gibi aklımızdadır. Hem vatandaşlarımızın ve sınırlarımızın güvenliğinin korunması hem de ülkemizde bulunan sığınmacıların yuvalarına emniyet içinde geri dönüşlerinin sağlanması için sahada gerekeni yapmaktan da çekinmedik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarını kararlılıkla gerçekleştirdik. Bunu yaparken de kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadan, sınırlarımızda istikrarın sağlanması için yaptık. Hiçbir tehdide ve şantaja aldırmadan, en batıdan en doğuya, bütün havzayı terör örgütünden temizlemeye kararlıyız dedik ve bu kararımızdan asla geri adım atmadık. Ülkemizin sahadaki varlığıyla terör ve terörden beslenenler kaybetmiş, huzur ve barıştan yana olan herkes kazanmıştır. Bugün de aynı kararlılıkla Irak´ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekatımızı gerçekleştiriyoruz. Terörü nerede olursa olsun kaynağında kurutmaya ve sınırlarımızdan tüm terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız. Harekata katılan güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası için canını ortaya koyan tüm askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit verdiğimiz kahraman askerlerimize Allah´tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.
'HATAY´I İLK 5 İL ARASINDA GÖRMEK İSTİYORUZ'
Türkiye´nin en büyük mobilya üretim üssü olan Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi´ni projelendirildiği günden beri yakından takip ettiğini belirten Oktay, "Halihazırda faal durumda bulunan 6 sanayi sitesi ve 3 organize sanayi bölgesinde 20 binden fazla kişiye istihdam sağlanmaktadır. Hatay, ham çelik ve yassı çelik üretiminde Türkiye´de birinci sıradadır. Ayrıca gıda ve içecek ürünleri, mobilya ve ağaç ürünleri ile plastik, kauçuk ürünlerin imalatı da öne çıkmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın özel teşviklerle desteklediği bu mobilyacılık kümelenmesi, sayın Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği ve büyük başarılar beklediği sanayi bölgelerinin başında geliyor. Hatay´a özgü el oymacılığı ile teknolojiyi sentezleyerek ortaya koyacağınız yeni tasarımlarla çok daha yüksek satış ve ihracat rakamlarına ulaşacağınıza inanıyorum. Toplam 11 milyar 99 milyon dolar dış ticaret hacmi ile Türkiye´de 7´nci sırada yer alan Hatay´ı önümüzdeki dönemde ilk 5 il arasında görmek istiyoruz. Kültürel zenginliğini yansıttığı mutfağıyla gastronominin başkenti olan Hatay´ı, gastronomi turizminde de Türkiye´de lider olmasını arzu ediyoruz. Tüm ilgili Bakanlıklarımız buradaki yatırımların değere dönüşmesi, istihdamın korunması ve çok daha fazla kişiye iş imkânı sağlanması hedefiyle yanınızdadır. Daha iyi çalışma şartlarının sağlanması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçimizin hakkını hukukunu gözetmeye de devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)İzzet NAZLI/HATAY-DHADHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-04-22 22:51:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hatay’da
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hatay’da
Fuat Oktay: Hatay, tarımda önemli bir noktaya geldi
YEREL HABERLER Fuat Oktay: Hatay, tarımda önemli bir noktaya geldi
Sürü halinde gezen köpeklerin vatandaşa saldırı anı kamerada Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürü halinde gezen sokak köpekleri vatandaşları korkutuyor
YEREL HABERLER Sürü halinde gezen köpeklerin vatandaşa saldırı anı ...
Yaralı halde bulunan pelikan tedavi altında
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan pelikan tedavi altında
Hatay'da aranan hırsızlar suçüstü yakalandı Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da aranan hırsızlar suçüstü yakalandı Gözaltına ...
Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine trafik güvenliği denetimi
YEREL HABERLER Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine trafik ...
Depodan 1 milyon lira değerinde su tesisatı çalan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Depodan 1 milyon lira değerinde su tesisatı çalan 4 ...
Hatay’da banka ve kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılığa 7 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay’da banka ve kredi kartı bilgileriyle ...
Hatay’da su deposunun demir malzemelerini çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay’da su deposunun demir malzemelerini çalan ...
Hatay'da çiftçilere 75 ton gübre
YEREL HABERLER Hatay'da çiftçilere 75 ton gübre
İstanbul Oyuncak Müzesi Hatay'a geliyor Şair-Yazar Sunay Akın tarafından 17 sene önce kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi, Expo 2021 Hatay alanlarında sergilenecek
YEREL HABERLER İstanbul Oyuncak Müzesi Hatay'a geliyor Şair-Yazar ...
Doğan: "Bir milletin büyüklüğü hayvanlara olan davranış biçimiyle değerlendirilir"
YEREL HABERLER Doğan: "Bir milletin büyüklüğü hayvanlara olan ...
Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da otoyoldaki tel örgü ve demir direkleri çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da otoyoldaki tel örgü ve demir direkleri çalan ...
Hatay'da 680 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 680 bin kaçak makaron ele geçirildi
Gezi turlarının yeni destinasyonu Expo Hatay Turist rehberleri, Hatay’a gelecek turistlere daha iyi bilgi vermek için Expo 2021 Hatay alanlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Gezi turlarının yeni destinasyonu Expo Hatay Turist ...
Hatay'da üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavga kamerada
YEREL HABERLER Hatay'da üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı ...
Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, ...
Lütfü Savaş: "Türkiye’de futbol bir darboğaz içerisinde" Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: "Hatayspor’u yaşatmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Lütfü Savaş: "Türkiye’de futbol bir darboğaz ...
Hatay Büyükşehir'den "sahte iş ilanı" uyarısı
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir'den "sahte iş ilanı" uyarısı
Hatay'da üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Hatay'da üniversite öğrencileri arasında bıçaklı ...
Kızı Elif´i kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra intihar etti (2)
YEREL HABERLER Kızı Elif´i kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra ...
İskenderun’da psikolojik sorunları nedeniyle cinnet geçirerek kızını öldüren anne de hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İskenderun’da psikolojik sorunları nedeniyle cinnet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.