Fuat Oktay: Hatay, tarımda önemli bir noktaya geldi (2)



MOBİLYA İŞÇİLERİYLE BULUŞTU

Bir dizi ziyaret için Hatay'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, programlarının ardından iftarını mobilya işçileriyle beraber açtı. Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) düzenlenen iftara, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, askeri erkan, iş insanları ve işçiler katıldı. İftarın ardından konuşan Oktay, Hatay´ın, toplumsal yapısıyla tüm Anadolu´nun bir özeti, kardeşliğin bayraklaştığı kutlu bir diyar olduğunu söyledi.

'SINIRLARIMIZDAN TÜM TERÖR UNSURLARINI TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ'

Bugüne kadar dünya üzerinde yaşanan hiçbir zulme sessiz kalmadıklarını ifade eden Oktay, "Hayatlarını ve akıbetlerini bizlere emanet eden, ülkemize sığınan kardeşlerimize sahip çıktık. Ne bizi biz yapan insani ve vicdani değerlerden ne de milletimizin menfaatlerinden taviz vermedik, vermeyeceğiz. Hatay dahil sınır illerimize roketlerin düştüğü günler daha dün gibi aklımızdadır. Hem vatandaşlarımızın ve sınırlarımızın güvenliğinin korunması hem de ülkemizde bulunan sığınmacıların yuvalarına emniyet içinde geri dönüşlerinin sağlanması için sahada gerekeni yapmaktan da çekinmedik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarını kararlılıkla gerçekleştirdik. Bunu yaparken de kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadan, sınırlarımızda istikrarın sağlanması için yaptık. Hiçbir tehdide ve şantaja aldırmadan, en batıdan en doğuya, bütün havzayı terör örgütünden temizlemeye kararlıyız dedik ve bu kararımızdan asla geri adım atmadık. Ülkemizin sahadaki varlığıyla terör ve terörden beslenenler kaybetmiş, huzur ve barıştan yana olan herkes kazanmıştır. Bugün de aynı kararlılıkla Irak´ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekatımızı gerçekleştiriyoruz. Terörü nerede olursa olsun kaynağında kurutmaya ve sınırlarımızdan tüm terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız. Harekata katılan güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası için canını ortaya koyan tüm askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit verdiğimiz kahraman askerlerimize Allah´tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.

'HATAY´I İLK 5 İL ARASINDA GÖRMEK İSTİYORUZ'

Türkiye´nin en büyük mobilya üretim üssü olan Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi´ni projelendirildiği günden beri yakından takip ettiğini belirten Oktay, "Halihazırda faal durumda bulunan 6 sanayi sitesi ve 3 organize sanayi bölgesinde 20 binden fazla kişiye istihdam sağlanmaktadır. Hatay, ham çelik ve yassı çelik üretiminde Türkiye´de birinci sıradadır. Ayrıca gıda ve içecek ürünleri, mobilya ve ağaç ürünleri ile plastik, kauçuk ürünlerin imalatı da öne çıkmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın özel teşviklerle desteklediği bu mobilyacılık kümelenmesi, sayın Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği ve büyük başarılar beklediği sanayi bölgelerinin başında geliyor. Hatay´a özgü el oymacılığı ile teknolojiyi sentezleyerek ortaya koyacağınız yeni tasarımlarla çok daha yüksek satış ve ihracat rakamlarına ulaşacağınıza inanıyorum. Toplam 11 milyar 99 milyon dolar dış ticaret hacmi ile Türkiye´de 7´nci sırada yer alan Hatay´ı önümüzdeki dönemde ilk 5 il arasında görmek istiyoruz. Kültürel zenginliğini yansıttığı mutfağıyla gastronominin başkenti olan Hatay´ı, gastronomi turizminde de Türkiye´de lider olmasını arzu ediyoruz. Tüm ilgili Bakanlıklarımız buradaki yatırımların değere dönüşmesi, istihdamın korunması ve çok daha fazla kişiye iş imkânı sağlanması hedefiyle yanınızdadır. Daha iyi çalışma şartlarının sağlanması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçimizin hakkını hukukunu gözetmeye de devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)İzzet NAZLI/HATAY-DHADHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-04-22 22:51:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.