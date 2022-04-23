Fuat Oktay: Hatay, tarımda önemli bir noktaya geldi (3)

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VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Bir dizi ziyaret için Hatay'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iftar programının ardından Antakya ilçesindeki Ulu Cami´de teravih namazını kıldı. Namazın ardından Künefeciler Meydanı'ndaki vatandaşlarla sohbet eden Oktay, daha sonra Vali Ürgen Alanı´ndaki esnaf lokalinde vatandaş ve partililerle bir araya geldi. (DHA)İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-04-23 01:02:44



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