Hatay’da Feridun Düzağaç konser verdi

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EXPO 2021 Hatay programları çerçevesinde sanatçı Feridun Düzağaç konser verdi.

Düzagaç, Hatay'da binlerce vatandaşın katıldığı konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş sahneye çıkarak Düzağaç ve ekibine amfi tiyatroyu dolduran Hataylılar adına teşekkürlerini iletti. Savaş, sahneden halka seslenerek “Sahne sanatçıların, amfi sizin, EXPO tüm Hatay halkının. Coşkunuz hiç bitmesin, hepinize iyi eğlenceler” diyerek Düzağaç’a çiçek hediye etti.

Düzağaç, kendisine takdim edilen çiçeği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle amfide bulunan çocuklara vererek bayramlarını kutladı. Düzağaç, sahneye gelen çocuklarla Barış Manço’nun "Arkadaşım Eşek" şarkısını beraber seslendirdi.

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