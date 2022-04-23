Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan bir evin önündeki bahçeye girdi.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi'nde Ö.D. hakimiyetindeki 31 AAC 336 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki evin önünde bulunan bahçeye uçtu. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde ve evin önünde bulunan araba ile demir kapıda maddi hasar oluştu

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