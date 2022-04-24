Hatay’da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole uçtuğu kazada 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinden aldığı yolcuları Arsuz'a götüren 31 M 4344 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.