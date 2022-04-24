Hatay'da sahile yaklaşan köpek balıkları görüntülendi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahilde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlık oluşturdu.

Samandağ'da, çok sayıda köpek balığı sahile yakın noktadan geçtiği sırada vatandaşlar cep telefonu ile heyecanlı şekilde o anları görüntüledi.

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