Fırınlarda kömbe mesaisi Hatay bölgesinde kömbe, Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez ikramları arasında ilk sırada yer alıyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fırınlar, yörenin bayramlık ikramlarından kömbe pişirmek için fazla mesai yapıyor.

Hatay bölgesinde yaygın olarak bilinen ve tüketilen bir tür tatlı ve pasta çeşidi olan kömbe, Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez ikramları arasında ilk sırada yer alıyor. Kömbenin en önemli özelliği ise uzun süre bozulmaması, bayatlamaması olarak biliniyor.

İlçede faaliyet gösteren fırın ustaları, "Ramazan dolayısı ile pide fırınları sadece akşam çalışıyor ama kömbede sabah erkenden açmak durumunda kalıyoruz. Sadece Ramazan ayının son günlerine mahsus olan bu telaş bizim de hoşumuza gidiyor. İftarı zor açıyoruz. Müşteriler gece yarılarına kadar sırada bekliyor" dediler.

Kömbenin kıvama gelmesi için kısık ateşte pişmesi gerektiğini anlatan fırıncılar, "Zaten bir tepsiye 7 TL alıyoruz. Bir tepside de 4045 kömbe oluyor. Pişirmesi biraz eziyetli. Bu yüzden fırında sabahlıyoruz" şeklinde konuştular.



Kömbe tarifi

Kömbe; yağ, süt ve şeker kenarlı bir kapta elle iyice karıştırıldıktan sonra bu karışıma vanilya, karbonat çeşitli baharatlar konularak unla beraber yoğrulduktan sonra hamur dinlendirilir. Ardından hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak susama batırılıp özel kalıbıyla şekillendirilir. Daha sonra fırınlara taşınan kömbeler fırın tepsilerine dizilerek orta sıcaklıkta fırında pembeleşene kadar pişirilir.

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