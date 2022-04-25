Hatay’da göz gözü görmüyor Toz taşınımı sabah saatlerinde etkili oldu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da toz taşınımı sabah saatlerinde etkili oldu.
Toz bulutlarının etkili olduğu kent merkezinde, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz taşınımı sebebiyle araçların üzerini de toz kapladı.
Havadaki toz bulutu, araç sürücülerinin görüş mesafesini azaltırken, hava kalitesi yönünden de ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.
Toz taşınımının önümüzdeki günlerde şehri terk etmesi bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.