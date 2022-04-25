Kırıkhan'da semt pazarlarında Ramazan denetimi

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri tarafından semt pazarlarında denetim yapıldı.

Kırıkhan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede bulunan semt pazarlarında fiyat etiketi ve hijyen ile ilgili denetimleri gerçekleştirildiği, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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