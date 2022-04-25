Tem Otoyolunda kaza: 1 ölü

ErzinOsmaniye Tem Otoyolunda bariyerlere çarpan tırın şoförü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bekir Şahin'in (51) kullandığı hurda yüklü 31 PY 823 plakalı tır, ErzinOsmaniye Tem Otoyolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan tır şoförü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bekir Şahin burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.