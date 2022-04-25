Hatay’da kaçak sigara operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan 3 ayrı aramada 69 karton çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Dörtyol ilçesinde yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmasında;

Özerli Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan T.K.’nın elindeki poşet içerisinde 5 karton gümrük kaçağı sigara, durdurulan S.E. idaresindeki tır içerisinde yapılan aramada 30 karton, M.E.’nin kullandığı tır içerisinde ise 34 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.