Gözüne kestirdiği motosikleti böyle çaldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi, park edilen motosikletlerden birini çaldıktan sonra yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alpaslan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.K. adlı genç, bir iş yerinin önünde park edilmiş motosikletleri inceledikten sonra birini gözüne kestirdi. Etrafı kolaçan eden M.K. motosikleti alıp uzaklaştı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sahibinin şikayetçi olması üzerine hırsızlık zanlısı M.K. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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