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Hatay'a şehit ateşi düştü

İHA

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı'nda Hataylı Sözleşmeli Er Yunus Kalkan şehit düştü.

Hatay'a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı'nda Hataylı Sözleşmeli Er Yunus Kalkan şehit düştü.
Kuzey Irak'ta sabah saatlerinde Pençe Kilit Harekatı nedeniyle bölgeye intikal eden birliklere terör örgütü unsurlarının roketatarlı saldırısı sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Yunus Kalkan şehit düştü. Şehidin Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi yetkililer verdi. Şehit Yunus Kalkan'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Yayladağı Asri Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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