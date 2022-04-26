Hatay'a şehit ateşi düştü

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Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı'nda Hataylı Sözleşmeli Er Yunus Kalkan şehit düştü.

Kuzey Irak'ta sabah saatlerinde Pençe Kilit Harekatı nedeniyle bölgeye intikal eden birliklere terör örgütü unsurlarının roketatarlı saldırısı sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Yunus Kalkan şehit düştü. Şehidin Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi yetkililer verdi. Şehit Yunus Kalkan'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Yayladağı Asri Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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