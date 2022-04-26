Hatay'a şehit ateşi düştü

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İzzet NAZLIEmek ÇAKILLI/ YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)IRAK'ın kuzeyindeki 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan'ın (21) acı haberi, Hatay'daki ailesine ulaştı.

'Pençe-Kilit Operasyonu' kapsamında Irak'ın kuzeyine intikal eden birliklere, saat 06.30 sıralarında teröristlerce gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda, Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan şehit oldu. Şehit Kalkan'ın acı haberi, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin Çamaltı Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları da asıldı. Şehit Yunus Kalkan'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Yayladağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kalkan ailesinde 4 kardeşten 1'i olan şehidin bekar olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Yayladağı İzzet NAZLI, Emek ÇAKILLI

2022-04-26 14:42:14



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