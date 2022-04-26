Hatay’da uyuşturucu operasyonu

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Hatay’ın Altınözü ilçesinde 8 kilo 226 gram esrar ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hacıpaşa Piyade Hudut Karakol Komutanlığı personeli ile birlikte Hacıpaşa mahallesinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonucunda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 8 kilo 226 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

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