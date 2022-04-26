Hatay’da kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 840 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Haraparası Mahallesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasında yapılan aramada il dışından gönderilen 840 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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