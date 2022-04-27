Hatay’da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

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Hatay’da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ton et satma vaadiyle bir kişinin 620 bin lira parasını dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Merkez Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda E.M., A.K., Ş.Y., M.K., Ö.K. ile E.D. şüpheliler gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ile Ö.K. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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