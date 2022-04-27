Şehit Sözleşmeli Er Yunus Kalkan son yolcuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Sözleşmeli Er Yunus Kalkan son yolcuğuna uğurlandı

DHA

Şehit Sözleşmeli Er Yunus Kalkan son yolcuğuna uğurlandı


İzzet NAZLIEmek ÇAKILLI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)IRAK'ın kuzeyinde düzenlenen 'PençeKilit Operasyonu'nda PKK´lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan (21), memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesinde toprağa verildi.
Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan´ın cenazesi Hatay'ın Yayladağı ilçesi mezarlık kompleksinde getirildi. Burada düzenlenen törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Bekar olduğu belirtilen şehit Kalkan´ının cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yayladağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazede güçlükle ayakta duran abla Birgül Çevik asker selamı ile kardeşini son yolculuğuna uğurlarken, vatandaşlar da tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Yayladağı İzzet NAZLI-Emek ÇAKILLI
2022-04-27 14:11:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay’da kaçak sigara ve çay operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak sigara ve çay operasyonu
Hatay’da kaçak makaron ve sigara operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak makaron ve sigara operasyonu
Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan Yunus Kalkan Hatay’da toprağa verildi Şehidin kardeşi, ağabeyinin paltosunu giyerek törene katıldı Tören sonrasında baba Mehmet Kalkan ve şehidin kardeşleri, tabuta sarılarak ağladı
YEREL HABERLER Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan Yunus Kalkan ...
Hatay’da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay’da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yapan ...
Hatay’da 974 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 974 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay’da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da tarihi eser operasyonu
Hatay’da kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Hatay’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu
EXPO 2021 Hatay’da yeni gastronomi şefleri yetişecek Savaş: “Hatay yemeklerinin eğitimlerini vereceğiz”
YEREL HABERLER EXPO 2021 Hatay’da yeni gastronomi şefleri ...
Hatay'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Hatay'a şehit ateşi düştü
Toroslar EDAŞ Hatay’ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ Hatay’ı bakım ve yatırımlarıyla ...
Hatay'da ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü ...
Samandağ sahilinde petrol kalıntıları için temizlik çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Samandağ sahilinde petrol kalıntıları için temizlik ...
Samandağ'ı sis kapladı
YEREL HABERLER Samandağ'ı sis kapladı
Vakıflı Ermenileri 'soykırım' ifadesinden rahatsız
YEREL HABERLER Vakıflı Ermenileri 'soykırım' ifadesinden rahatsız
Çöl kulaklı toygarı kuşu Türkiye'de ilk kez Hatay'da gözlemlendi Toz taşınımı Türkiye'ye yeni kuş türü getirdi
YEREL HABERLER Çöl kulaklı toygarı kuşu Türkiye'de ilk kez Hatay'da ...
Gözüne kestirdiği motosikleti böyle çaldı
YEREL HABERLER Gözüne kestirdiği motosikleti böyle çaldı
Hatay’da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak sigara operasyonu
Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hatay'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü ...
Hatay’da kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak silah operasyonu
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER İskenderun’da uyuşturucu operasyonu
Tem Otoyolunda kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER Tem Otoyolunda kaza: 1 ölü
Samandağ'a çok amaçlı salon ve taziye evi
YEREL HABERLER Samandağ'a çok amaçlı salon ve taziye evi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.